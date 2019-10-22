Шойгу заявил о побеге до 500 человек из лагерей в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Сирии был период, когда охрану с части лагерей беженцев сняли, в результате чего, по оценкам российской стороны, сбежали до 500 человек, в том числе террористы.

«Был период более двух суток, когда охрана с части лагерей была снята, в результате часть тех (по нашим оценкам, до 500), кто находился в этих лагерях — я не буду однозначно говорить, что все эти люди являются террористами, — проще говоря, сбежала», — цитирует его Интерфакс.

Также министр заявил, что российская сторона настойчиво требует, чтобы охрана тюрем для террористов и лагерей беженцев в Заевфратье была сохранена.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Турции и курдских подразделений не допустить побега террористов ИГ* из заключения.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.