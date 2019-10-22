США продлили приостановку санкций против ряда белорусских компаний

Минфин США продлил частичную приостановку действия санкций в отношении ряда белорусских компаний до 26 апреля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского Минфина.

Отмечается, что из-под санкций выведены «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и его дочернее предприятие в США, ОАО «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Запад в прошлом ввёл санкции против Белоруссии из-за того, что страна сохранила союзнические отношения со странами бывшего СССР.