США продлили приостановку санкций против ряда белорусских компаний
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского Минфина.
Отмечается, что из-под санкций выведены «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и его дочернее предприятие в США, ОАО «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Запад в прошлом ввёл санкции против Белоруссии из-за того, что страна сохранила союзнические отношения со странами бывшего СССР.