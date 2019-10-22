МИД России: переговоры с США по контртерроризму могут пройти в декабре

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Новые консультации экспертов России и США по борьбе с терроризмом могут состояться в конце декабря, сообщил заместитель главы российского МИД Олег Сыромолотов.
МИД России: переговоры с США по контртерроризму могут пройти в декабре
  • Reuters

«Я думаю, что это конец (года. — RT), декабрь, где-то так», — приводит его ответ на вопрос о сроках следующих консультаций РИА Новости.

Представитель МИД России напомнил, что он провёл встречи с первым заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном в декабре 2018 года и затем в сентябре.

При этом, по его словам, эксперты обеих стран встречаются каждые два-три месяца.

Сыромолотов также отметил, что США пока не представили нового сотрудника, который заменит на переговорах Салливана, кандидатура которого внесена на пост нового посла США в России.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил о продуктивности диалога между Москвой и Вашингтоном по вопросу борьбы с терроризмом.

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