ГД ратифицировала протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма

Государственная дума ратифицировала дополнительный протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.

Об этом заявили в пресс-службе Госдумы.

«Речь идёт о расширении международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму и, в частности, о создании контактных пунктов для оперативного обмена информацией о лицах, направляющихся за рубеж с террористическими целями», — говорится в сообщении.

Соответствующий проект закона был внесён в нижнюю палату парламента президентом России Владимиром Путиным.

Документ, который был подписан в июле 2017 года в Страсбурге, относит в разряд уголовных преступлений деяния, связанные с терроризмом, в том числе оказание финансовой и иной помощи выезжающим в другое государство с целью совершения терактов.

Одновременно дополнительный протокол предписывает всем странам, подписавшим соответствующую конвенцию, вести своевременный обмен информацией о подобных фактах.

Как отмечалось в пояснительной записке, имплементация протокола «позволит активизировать международное антитеррористическое сотрудничество» и повысить эффективность профильных мер.