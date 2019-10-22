ГД ратифицировала протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма

Короткая ссылка
Государственная дума ратифицировала дополнительный протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.
ГД ратифицировала протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
  • ©duma.gov.ru

Об этом заявили в пресс-службе Госдумы.

«Речь идёт о расширении международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму и, в частности, о создании контактных пунктов для оперативного обмена информацией о лицах, направляющихся за рубеж с террористическими целями», — говорится в сообщении. 

Соответствующий проект закона был внесён в нижнюю палату парламента президентом России Владимиром Путиным.

Документ, который был подписан в июле 2017 года в Страсбурге, относит в разряд уголовных преступлений деяния, связанные с терроризмом, в том числе оказание финансовой и иной помощи выезжающим в другое государство с целью совершения терактов.

Одновременно дополнительный протокол предписывает всем странам, подписавшим соответствующую конвенцию, вести своевременный обмен информацией о подобных фактах.

Как отмечалось в пояснительной записке, имплементация протокола «позволит активизировать международное антитеррористическое сотрудничество» и повысить эффективность профильных мер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить