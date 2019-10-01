Путин внёс в ГД протокол к Конвенции СЕ о предупреждении терроризма

Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении терроризма.

«Имплементация дополнительного протокола позволит активизировать международное антитеррористическое сотрудничество, повысить эффективность профильных мер, принимаемых на международном и национальном уровнях», — говорится в пояснительной записке к документу.

Протокол устанавливает уголовную ответственность за ряд преступлений, в том числе умышленное участие в террористической группе, обучение терроризму, факт выезда за границу в целях терроризма и финансирование или организацию таких поездок.

Он направлен на расширение обмена информацией о лицах, осуществляющих террористическую деятельность, между государствами — участниками Конвенции с использованием сети национальных, круглосуточно доступных контактных пунктов.

Протокол, вносящий изменения в Конвенцию СЕ 2005 года, был подписан 27 июля 2017 года в Страсбурге.

Ранее в Совете Безопасности ООН прошло заседание на тему вклада ОДКБ, СНГ и ШОС в антитеррористическую борьбу.