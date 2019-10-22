Катарские учёные создали программу для выявления пропаганды в СМИ

Катарские учёные создали программу для выявления дезинформации и пропаганды в сообщениях СМИ методом анализа текстов, сообщил главный ученый Института Катара по компьютерным исследованиям при университете Хамада бен Халифа доктор наук Преслав Наков.

«Мы создали агрегатор TANBIH, что по-арабски означает «предупреждение», который проверяет факты, преподносимые СМИ, указывает на пристрастия разных медиа и предупреждает, если в их текстах или видеоряде встречается пропаганда», — сказал он РИА Новости.

Наков отметил, что для ведения пропаганды «обязательно нужно использовать определенные техники, иначе это не западет в душу аудитории».

Программа анализирует тексты на арабском и английском языках, однако её можно обучить и другому языку, уточнил учёный.

Во время анализа проверяются слова, используемые в материале: в них выявляются эмоции, элементы устрашения, логические противоречия.

«Большинство фейковых новостей распространяются в мире не ботами, а реальными людьми, которые не могут отличить правду от вымысла, если люди даже немного поработают с этим сайтом, они будут по-другому анализировать любые тексты или передачи», — указал Наков.

Он добавил, что важно развить критическое мышление у читателей, и программа поможет им «критически оценивать подаваемую СМИ информацию».

Ранее стало известно, что в Москве 6 ноября будет проведена конференция Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ, в ходе которой планируется обсудить в том числе фейковые новости и дезинформацию.