В Москве пройдёт конференция ОБСЕ по свободе СМИ
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Отмечается, что конференцию откроют спецпредставитель ОБСЕ по свободе слова Арлем Дезир и глава МИД России Сергей Лавров.
В ходе мероприятия будут обсуждены свобода СМИ, безопасность журналистов, фейковые новости, дезинформация и этические стандарты журналистики.
В конференции будут участвовать представители различных российских СМИ.
«Это будет первая подобная конференция, организованная моим офисом в России, с открытой дискуссией, с участием независимых СМИ и представителей правительства на высшем уровне», — приводятся слова Дезира.
Ранее НСН передавала, что 22 октября в Москве пройдёт бизнес-дискуссия на тему конкуренции.