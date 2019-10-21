В Москве пройдёт конференция ОБСЕ по свободе СМИ

В Москве 6 ноября будет проведена конференция Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ. Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

Отмечается, что конференцию откроют спецпредставитель ОБСЕ по свободе слова Арлем Дезир и глава МИД России Сергей Лавров.

В ходе мероприятия будут обсуждены свобода СМИ, безопасность журналистов, фейковые новости, дезинформация и этические стандарты журналистики.

В конференции будут участвовать представители различных российских СМИ.

«Это будет первая подобная конференция, организованная моим офисом в России, с открытой дискуссией, с участием независимых СМИ и представителей правительства на высшем уровне», — приводятся слова Дезира.

Ранее НСН передавала, что 22 октября в Москве пройдёт бизнес-дискуссия на тему конкуренции.