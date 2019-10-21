Штайнмайер встретится с Зеленским 23 октября в Токио

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер проведёт короткую неформальную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским 23 октября в Токио. Об этом сообщили в канцелярии главы германского государства.
Штайнмайер встретится с Зеленским 23 октября в Токио
  • Reuters

«Я могу подтвердить, что в среду (23 октября. — RT) в Токио запланирована такая короткая встреча. В центре внимания будут находиться актуальные европейские и международные темы», — цитирует представителя офиса президента Германии ТАСС.

Ранее стало известно, что Зеленский совершит визит в Японию с 21 по 24 октября для участия в церемонии интронизации императора Нарухито.

В рамках визита ожидается его встреча с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

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