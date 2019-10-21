В Чёрном море начались международные учения НАТО

Девять военных кораблей и около тысячи военных моряков принимают участие в международных учениях НАТО Fall Storm 2019 в румынских территориальных и международных водах Чёрного моря. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Румынии.

Как отмечается, от Румынии в манёврах задействованы все категории вооружённых сил, береговая охрана и инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

ВМС представлены двумя корветами и двумя буксирами, ротой морской пехоты и отрядом водолазов, ВВС — двумя самолётами МиГ-21 Lancer, вертолётом IAR-330 и военно-транспортным Spartan C-27 J. От сухопутных войск участвуют два взвода пехотинцев, а от береговой охраны — патрульный катер.

Цель учений, в которых принимает участие постоянная военно-морская противоминная группировка НАТО, — повышение уровня взаимодействия, а также совершенствование планирования и командования совместными силами.

Манёвры продлятся до 27 октября.

В сентябре в Балтийском море прошли учения Североатлантического альянса Northern Coasts.