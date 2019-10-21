Глава СВР назвал историческую миссию России

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Историческая миссия России состоит в том, чтобы удержать Европу от отрыва от христианской традиции и попыток сотворить «дивный новый мир». Об этом в авторской статье в белградской газете «Вечерние новости» написал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Глава СВР назвал историческую миссию России
  • РИА Новости

По его словам, события Второй мировой войны являются важным напоминанием для России и Сербии «не только в отношении общей исторической судьбы наших народов, славной победы и великих потерь».

«На этой кровавой странице мировой истории в некотором смысле написана суть исторической миссии России и связанных с ней славянских государств», — написал Нарышкин.

Как отметил глава СВР, миссия заключается в том, чтобы удержать Европу от «окончательного отделения от христианской традиции и от попытки создать на Земле «дивный новый мир».

«Неважно, создан ли он на основе культа расовой исключительности, цивилизационного или технологического превосходства, массового потребления или, например, тоталитарного господства кибертехнологий», — добавил он.

Он отметил, что память о Второй мировой войне «является очевидным свидетельством силы разума, скрытого в наших народах, а также способности противостоять самым критическим ситуациям».

Нарышкин подчеркнул, что порядок, заложенный в Европе после капитуляции фашистской Германии, долгое время, в том числе в моменты холодной войны, обеспечивал мир и неприкосновенность границ на континенте.

«Отказ от него вне увязки с формированием равнозначной, устраивающей всех системы коллективной безопасности равносилен открытию ящика Пандоры», — указал он.

Осенью 2018 глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что в культурном плане Россия является частью европейской цивилизации и внесла огромный вклад в наследие, которое имеет Европа. 

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