Лавров рассказал о вкладе России в наследие Европы

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В культурном плане Россия является частью европейской цивилизации и внесла огромный вклад в наследие, которое имеет Европа. Об этом в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров рассказал о вкладе России в наследие Европы
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Вы знаете, наш герб — двуглавый орёл, и Россия волею судеб, истории, достижений наших предшественников занимает ту территорию, которую она занимает. Россия, наверное, никогда не могла позволить себе роскошь развернуться лицом к Европе, спиной к Азии, или наоборот», — отметил он.

По его словам, в культурном плане Россия является частью европейской цивилизации.

«В культурном плане, конечно, Россия — часть европейской цивилизации. Она внесла огромный вклад в наследие, которое сейчас имеет европейская цивилизация, которым эта европейская цивилизация гордится. Композиторы, поэты, писатели, художники, артисты… Кстати, многие российские, русские артисты жили и работали во Франции. У нас много того, что нас объединяет: культура, смешение культур, идеалов и многого другого», — добавил министр.  

Таким образом он ответил на вопрос о том, в какую сторону устремлён взгляд России: Китая или Запада.

Ранее Лавров назвал абсурдными предположения о «попытках» России расколоть Европу. 

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