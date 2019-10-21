Пожарные в аэропорту Майотты бойкотируют прибытие Макрона

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Пожарные в аэропорту острова Майотта в Индийском океане отказались обеспечивать безопасность приземления самолёта президента Франции Эммануэля Макрона и объявили бойкот его визиту.
Пожарные в аэропорту Майотты бойкотируют прибытие Макрона
  • Reuters

Как сообщает BFMTV, пожарные заморского департамента Франции приняли такое решение в знак солидарности с коллегами из метрополии, которые пострадали в ходе протестов в Париже 15 октября.

В заявлении пожарных отмечается, что они станут обеспечивать безопасность только через 15 минут после остановки двигателей самолёта, на котором прилетит Макрон.

Ранее сообщалось, что французская полиция применила слезоточивый газ и водомёты для разгона демонстрации пожарных в Париже. На акцию протеста вышли более 7 тыс. пожарных. Они требуют увеличения зарплат, гарантированной пенсии и большего уважения к своей работе.

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