Пакистан приостановил почтовое сообщение с Индией

Индийский министр законодательства и юстиции Рави Шанкар Прасад заявил, что Пакистан в одностороннем порядке приостановил почтовое сообщение с Индией.

Об этом сообщает NDTV.

«Решение Пакистана напрямую противоречит международным нормам Всемирного почтового союза», — отметил он.

Вместе с этим министр подчеркнул, что Пакистан пошёл на данный шаг без какого-либо предварительного уведомления.

Ранее Министерство иностранных дел Пакистана выразило протест Индии в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире 19 и 20 октября.

20 октября СМИ сообщали, что армия Индии нанесла артиллерийский удар по лагерям боевиков, расположенным на подконтрольной Пакистану части спорной области Кашмир.