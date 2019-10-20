Пакистан выразил протест Индии из-за нарушения режима прекращения огня

Министерство иностранных дел Пакистана выразило протест Индии в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире 19 и 20 октября.

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Отмечается, что представитель МИД «вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалиа и осудил неспровоцированное нарушение режима прекращения огня».

По данным пакистанской стороны, в результате стрельбы вдоль линии контроля 19 и 20 октября погибли «пять невинных гражданских лиц, ещё шесть человек получили серьёзные ранения».

Ранее СМИ сообщали, что армия Индии нанесла артиллерийский удар по лагерям боевиков, расположенным на подконтрольной Пакистану части спорной области Кашмир.