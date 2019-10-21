Эксгумация останков диктатора Франко состоится 24 октября

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Эксгумация останков испанского диктатора Франсиско Франко, которые находятся в базилике в Долине Павших, состоится 24 октября.
Эксгумация останков диктатора Франко состоится 24 октября
  • Reuters

Как сообщает El País со ссылкой на заявление испанского правительства, процедура пройдёт в присутствии семьи диктатора.

Останки будут переданы на муниципальное кладбище Эль-Пардо в Мадриде.

В сентябре Верховный суд Испании поддержал эксгумацию останков Франко. Судьи отклонили иск семьи диктатора, поддержав планы правительства о переносе останков на кладбище в Эль-Пардо, где похоронена его жена.

Франсиско Франко руководил Испанией с 1939 по 1975 год.

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