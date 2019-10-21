Шойгу: Россия открыта к диалогу с США по стратегической стабильности

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва настроена на диалог с Вашингтоном по обеспечению стратегической стабильности, а нынешний уровень отношений непозволителен для двух крупнейших ядерных держав.

«Тот уровень отношений, который есть сегодня, он непозволительно низок для крупнейших ядерных держав. Тут, конечно, надо поработать над тем, чтобы сбылись оптимистические прогнозы. Мы, во всяком случае, на это настроены», — приводит ТАСС слова Шойгу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что контрпродуктивный подход США в сфере контроля над вооружениями может разрушить архитектуру стратегической стабильности и привести к новой ракетно-ядерной гонке.

Он также отметил, что из-за создаваемой США неопределённости поставлено под угрозу будущее ещё одного соглашения в сфере ядерных вооружений — Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в феврале 2021 года.