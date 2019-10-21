Путин сообщил о готовности России помочь Африке в борьбе с боевиками

Российский лидер Владимир Путин в беседе с ТАСС заявил, что вооружённым силам и органам правопорядка ряда африканских стран необходима помощь в противодействии с боевиками.

Он отметил, что вооружённые силы и органы правопорядка ряда африканских стран «не способны в одиночку противодействовать боевикам и нуждаются в существенной помощи».

Путин сообщил, что Москва планирует продолжить «курс на расширение контактов между спецслужбами и правоохранительными структурами России и стран Африки в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, распространением наркотиков, отмыванием денег, нелегальной миграцией, пиратством».

Также Путин отметил, что военно-техническое сотрудничество со странами Африки развивается активно.