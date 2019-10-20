Немецкие СМИ заявили о победе Путина в Сирии без войны

Колумнист немецкого издания Die Welt Михаэль Штюрмер высказал мнение, что президент России Владимир Путин смог «одержать победу без войны» в Сирии.

Согласно позиции автора материала, уход военных США из Сирии позволит российской стороне вести в регионе «большую игру».

«Путин добился того, о чём только мечтали большинство умных военачальников на протяжении всей истории, — победы без войны», — указал Штюрмер.

Он также добавил, что Североатлантический альянс «видел лучшие времена». По его словам, руководству НАТО необходимо обдумать ситуацию и действовать соответственно.

Вместе с этим автор статьи выразил мнение, что всё произошедшее подрывает доверие внутри альянса.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вывод американских войск с севера Сирии и военная операция Турции в САР ставят под вопрос функционирование НАТО.