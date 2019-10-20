Немецкие СМИ заявили о победе Путина в Сирии без войны
- РИА Новости
Согласно позиции автора материала, уход военных США из Сирии позволит российской стороне вести в регионе «большую игру».
«Путин добился того, о чём только мечтали большинство умных военачальников на протяжении всей истории, — победы без войны», — указал Штюрмер.
Он также добавил, что Североатлантический альянс «видел лучшие времена». По его словам, руководству НАТО необходимо обдумать ситуацию и действовать соответственно.
Вместе с этим автор статьи выразил мнение, что всё произошедшее подрывает доверие внутри альянса.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вывод американских войск с севера Сирии и военная операция Турции в САР ставят под вопрос функционирование НАТО.