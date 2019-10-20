Премьер Северной Македонии назвал дату проведения досрочных выборов

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Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев назвал дату проведения досрочных парламентских выборов в стране.
Премьер Северной Македонии назвал дату проведения досрочных выборов
  • Reuters

Как он отметил на своей странице в Twitter, выборы пройдут в апреле 2020 года.

«Единая позиция всех лидеров, что евроатлантические интеграции — наша цель. Достигнута договорённость, что парламентские выборы будут проведены 12 апреля 2020 года», — написал он.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте оценил ситуацию с приёмом Северной Македонии в ЕС.

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