Премьер Северной Македонии назвал дату проведения досрочных выборов

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев назвал дату проведения досрочных парламентских выборов в стране.

Как он отметил на своей странице в Twitter, выборы пройдут в апреле 2020 года.

«Единая позиция всех лидеров, что евроатлантические интеграции — наша цель. Достигнута договорённость, что парламентские выборы будут проведены 12 апреля 2020 года», — написал он.

Едногласен е ставот на сите лидери дека евроатланските интеграции се наша цел.



Договорено беше предвремените парламентарни избори да се одржат на 12 април 2020 година. 🇲🇰 — Зоран Заев (@Zoran_Zaev) 20 октября 2019 г.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте оценил ситуацию с приёмом Северной Македонии в ЕС.