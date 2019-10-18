Конте оценил ситуацию с приёмом Албании и Северной Македонии в ЕС

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает «исторической ошибкой» отказ от начала процедуры приёма Албании и Северной Македонии в Евросоюз.
Конте оценил ситуацию с приёмом Албании и Северной Македонии в ЕС
  • Reuters

«Вечер 17 октября запомнится исторической ошибкой. Мы пытались убедить всех, что это преимущественно мусульманское сообщество с европейской культурной базой представляет огромное богатство. И мы должны были открыть возможность для свершения их давнего стремления. Ведь речь шла не о приёме, а о начале процедуры приёма», — приводит ТАСС его слова.

Конте также сообщил, что обсуждение вопроса о расширении ЕС «прошло очень плохо».

В июне глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не все страны Евросоюза готовы поддержать решение о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией по поводу вступления в ЕС.

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