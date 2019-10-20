В Пентагоне допустили проведение новых военных операций в Сирии

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Министр обороны США Марк Эспер заявил о возможности проведения американскими военными новых операций в Сирии против террористической группировки «Исламское государство»*.
В Пентагоне допустили проведение новых военных операций в Сирии
  • Reuters

По его словам, эти операции будут проводиться при поддержке авиации.

«Мы продолжаем миссию по борьбе с ИГ, и если силы США войдут для этого в Сирию, они будут иметь поддержку с воздуха. Так мы будем действовать», — приводит слова Эспера сайт Пентагона.

Ранее глава Минобороны США сообщил, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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