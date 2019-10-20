В Пентагоне допустили проведение новых военных операций в Сирии
- Reuters
По его словам, эти операции будут проводиться при поддержке авиации.
«Мы продолжаем миссию по борьбе с ИГ, и если силы США войдут для этого в Сирию, они будут иметь поддержку с воздуха. Так мы будем действовать», — приводит слова Эспера сайт Пентагона.
Ранее глава Минобороны США сообщил, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.