Десять человек пострадали в результате ДТП в Чехии
- Reuters
Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на спасателей округа Висково.
Уточняется, что в момент происшествия в микроавтобусе находились 12 человек. Среди пострадавших три женщины и семеро мужчин.
По данным портала, ДТП произошло вблизи села Несовице.
Уточняется, что транспорт перевозил украинских рабочих.
Согласно предварительной информации, причиной происшествия стало то, что водитель уснул за рулём.
В октябре 2018 года в Пардубицкой области Чехии 33 человека, включая детей, пострадали в результате ДТП с участием автобуса.