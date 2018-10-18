Более 30 человек пострадали в результате аварии с автобусом в Чехии

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В Пардубицкой области Чехии 33 человека, включая детей, пострадали в результате ДТП с участием автобуса.
Более 30 человек пострадали в результате аварии с автобусом в Чехии
  • Reuters

Об этом сообщает Irozhlas со ссылкой на спасательную службу.

Как отметили в ведомстве, лёгкие травмы в ходе происшествия получили от 12 до 15 детей, ещё у шести-семи пострадавших ранения средней тяжести. Всего автобус перевозил 40 детей.

На месте происшествия работают спасательные бригады.

Согласно предварительным данным, авария произошла из-за лопнувшей шины на одном из колёс автобуса, в результате он упал в кювет.

В мае сообщалось, что в Чехии в ДТП с участием автобуса пострадали пять человек.

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