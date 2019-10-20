Лавров не исключил визит Киссинджера в Россию в 2020 году

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Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью каналу «Россия 1» заявил, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер намерен приехать в Россию в 2020 году.
Лавров не исключил визит Киссинджера в Россию в 2020 году
  • РИА Новости

«Он сказал, что очень старался приехать на мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Евгения Максимовича Примакова. В силу других обязательств у него это не получается», — сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Киссинджер всегда уважал дипломатов, отстаивающих национальные интересы своего государства.

«Он обязательно приедет на следующий год, мы надеемся, что это произойдёт», — уточнил министр.

В конце сентября Сергей Лавров в рамках участия в Генеральной Ассамблее ООН посетил Генри Киссинджера и обсудил с ним текущее состояние и перспективы развития отношений России и США.

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