Лавров не исключил визит Киссинджера в Россию в 2020 году

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью каналу «Россия 1» заявил, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер намерен приехать в Россию в 2020 году.

«Он сказал, что очень старался приехать на мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Евгения Максимовича Примакова. В силу других обязательств у него это не получается», — сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Киссинджер всегда уважал дипломатов, отстаивающих национальные интересы своего государства.

«Он обязательно приедет на следующий год, мы надеемся, что это произойдёт», — уточнил министр.

В конце сентября Сергей Лавров в рамках участия в Генеральной Ассамблее ООН посетил Генри Киссинджера и обсудил с ним текущее состояние и перспективы развития отношений России и США.