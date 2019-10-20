В Германии в результате пожара в поезде пострадали три человека

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По меньшей мере три человека пострадали в результате пожара в поезде, который перевозил футбольных фанатов в Берлине. Об этом сообщают местные аварийные службы.

«Огонь в поезде с футбольными фанатами потушен. Три человека получили лёгкие травмы. Автобус сильно повреждён», — говорится в сообщении местных пожарных в Twitter.

7 октября в Москве загорелся автобус в тоннеле. В результате ЧП никто не пострадал.

В апреле телеканал «360» передавал, что в Московской области загорелся автобус детской футбольной команды.

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