В Германии в результате пожара в поезде пострадали три человека

По меньшей мере три человека пострадали в результате пожара в поезде, который перевозил футбольных фанатов в Берлине. Об этом сообщают местные аварийные службы.

«Огонь в поезде с футбольными фанатами потушен. Три человека получили лёгкие травмы. Автобус сильно повреждён», — говорится в сообщении местных пожарных в Twitter. Letztes Update zu #Bellevue: Der Brand im #Fussball_Fanzug ist gelöscht. Die Anzahl von 3 Leichtverletzten hat sich nicht erhöht. Waggon schwer beschädigt. Bergung durch @DBAG wird den morgigen Tag noch andauern. Wir reduzieren die Kräfte. pic.twitter.com/mBgz6jfnkn — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 19, 2019 7 октября в Москве загорелся автобус в тоннеле. В результате ЧП никто не пострадал. В апреле телеканал «360» передавал, что в Московской области загорелся автобус детской футбольной команды.