В Германии в результате пожара в поезде пострадали три человека
«Огонь в поезде с футбольными фанатами потушен. Три человека получили лёгкие травмы. Автобус сильно повреждён», — говорится в сообщении местных пожарных в Twitter.
Letztes Update zu #Bellevue: Der Brand im #Fussball_Fanzug ist gelöscht. Die Anzahl von 3 Leichtverletzten hat sich nicht erhöht. Waggon schwer beschädigt. Bergung durch @DBAG wird den morgigen Tag noch andauern. Wir reduzieren die Kräfte. pic.twitter.com/mBgz6jfnkn— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 19, 2019
7 октября в Москве загорелся автобус в тоннеле. В результате ЧП никто не пострадал.
В апреле телеканал «360» передавал, что в Московской области загорелся автобус детской футбольной команды.