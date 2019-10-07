В Москве загорелся автобус в тоннеле

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В Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве произошло задымление, вызванное возгоранием автобуса.
В Москве загорелся автобус в тоннеле
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

«Поступило сообщение о возгорании транспортного средства, на место следуют экипажи ГИБДД», — указал собеседник.

В Госавтоинспекции не указали другие детали происшествия.

Вместе с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве также подтвердили агентству факт возгорания автобуса в тоннеле.

В апреле телеканал «360» передавал, что в Московской области загорелся автобус детской футбольной команды.

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