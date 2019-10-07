В Москве загорелся автобус в тоннеле

В Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве произошло задымление, вызванное возгоранием автобуса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

«Поступило сообщение о возгорании транспортного средства, на место следуют экипажи ГИБДД», — указал собеседник.

В Госавтоинспекции не указали другие детали происшествия.

Вместе с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве также подтвердили агентству факт возгорания автобуса в тоннеле.

❗️ Сильное задымление в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве. По данным агентства «Москва», там произошло ДТП с участием рейсового автобуса.



Информации о пострадавших пока нет. pic.twitter.com/5WYrNte3RM — Телеканал 360° (@360tv) 7 октября 2019 г.

В апреле телеканал «360» передавал, что в Московской области загорелся автобус детской футбольной команды.