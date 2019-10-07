В Москве загорелся автобус в тоннеле
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
«Поступило сообщение о возгорании транспортного средства, на место следуют экипажи ГИБДД», — указал собеседник.
В Госавтоинспекции не указали другие детали происшествия.
Вместе с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве также подтвердили агентству факт возгорания автобуса в тоннеле.
❗️ Сильное задымление в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве. По данным агентства «Москва», там произошло ДТП с участием рейсового автобуса.— Телеканал 360° (@360tv) 7 октября 2019 г.
Информации о пострадавших пока нет. pic.twitter.com/5WYrNte3RM
В апреле телеканал «360» передавал, что в Московской области загорелся автобус детской футбольной команды.