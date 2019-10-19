Российская делегация в Сирии встретилась с Башаром Асадом

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Российская делегация встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом для обсуждения вопросов напряжённости на северо-востоке страны.
Российская делегация в Сирии встретилась с Башаром Асадом
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Как сообщили в российском Министерстве иностранных дел, делегация включала в себя спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и замглавы МИД Сергея Вершинина.

Стороны отметили необходимость принятия мер для деэскалации напряжённости.

«Было выражено общее мнение, что путь к надежной и долгосрочной стабилизации территорий к востоку от реки Евфрат лежит через восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, возвращение всех сирийских земель под контроль правительства САР», — говорится в заявлении МИД.

Также обсуждался комплекс вопросов запуска и работы Конституционного комитета, созыв которого намечен на конец октября в Женеве.

Ранее Башар Асад на встрече с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалехом аль-Файядом заявил, что Турция ведёт преступную агрессию в отношении Сирии.

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