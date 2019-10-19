Политолог оценил слова американского сенатора о выводе войск из Сирии

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT слова сенатора США Митчела Макконнелла, который назвал планы американского лидера Дональда Трампа вывести войска из Сирии серьёзной стратегической ошибкой.

«Всё было ясно ещё после первого объявления Трампа о том, что он выводит войска из Сирии. Тогда он встретился с неприятием этого явления со стороны политической элиты. Практически вся политическая элита США считает, что вывод войск из Сирии — признание своего поражения, уход с позором и бегство. Ни республиканцы, ни демократы не могут принять эту ситуацию», — сказал Брутер.

По его словам, в случае вывода американского военного контингента «влияние Соединённых Штатов в регионе снизится».

«Макконнелл просто выразил мнение, которое есть в республиканской фракции в сенате. Поэтому можно предположить, что отношения Трампа ухудшатся не только с демократами, но и с его собственной партией. В конечном итоге привычка американского лидера делать всё так, как он считает нужным, не оглядываясь на чужое мнение, уже привела к серьёзному внутреннему кризису. И я думаю, что этот кризис и в дальнейшем будет не в его пользу», — считает эксперт.

Ранее Макконнелл раскритиковал намерение Трампа вывести военных из Сирии, назвав этот шаг стратегической ошибкой.

Как считает сенатор, вывод войск из Сирии поставит безопасность американского народа и США под угрозу, а также «ободрит врагов и ослабит важные альянсы».