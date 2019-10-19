Зариф обсудил с Чавушоглу по телефону ситуацию на севере Сирии

Главы МИД Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили региональные вопросы и ситуацию на севере Сирии, сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

«Глава МИД Ирана в продолжение своих консультаций с властями региональных стран обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по телефону последние события в регионе, в особенности ситуацию на севере Сирии», — приводит РИА Новости сообщение, опубликованное в Telegram-канале МИД Ирана.

Кроме того, Зариф провёл телефонные переговоры с главами МИД Сирии и Ирака Валидом Муаллемом и Мухаммедом аль-Хакимом.

Ранее Зариф и его российский коллега Сергей Лавров выразили готовность содействовать диалогу между Анкарой и Дамаском.