Зариф обсудил с Чавушоглу по телефону ситуацию на севере Сирии

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Главы МИД Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили региональные вопросы и ситуацию на севере Сирии, сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве.
Зариф обсудил с Чавушоглу по телефону ситуацию на севере Сирии
  • Reuters

«Глава МИД Ирана в продолжение своих консультаций с властями региональных стран обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по телефону последние события в регионе, в особенности ситуацию на севере Сирии», — приводит РИА Новости сообщение, опубликованное в Telegram-канале МИД Ирана.

Кроме того, Зариф провёл телефонные переговоры с главами МИД Сирии и Ирака Валидом Муаллемом и Мухаммедом аль-Хакимом.

Ранее Зариф и его российский коллега Сергей Лавров выразили готовность содействовать диалогу между Анкарой и Дамаском.

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