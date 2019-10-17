МИД России и Ирана готовы содействовать диалогу Турции и Сирии

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Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили по телефону ситуацию на северо-востоке Сирии, а также отметили важность завязывания диалога между Анкарой и Дамаском.
МИД России и Ирана готовы содействовать диалогу Турции и Сирии
  • Reuters

Также стороны подчеркнули необходимость переговоров между сирийскими властями и представителями сирийских курдов.

«Подчёркнуто, что Россия и Иран готовы содействовать таким контактам. Собеседники условились о продолжении обмена мнениями и координации подходов трёх стран — гарантов астанинского формата к сирийскому урегулированию, в том числе в контексте подготовки к началу работы конституционного комитета в Женеве», — говорится в сообщении российского МИД.

Ранее Лавров сообщил, что Россия и далее будет способствовать налаживанию взаимодействия между властями Сирии и Турции по обеспечению безопасности на их границе.

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