Пентагон назвал сроки окончания производства в Турции деталей к F-35

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Турция завершит производство комплектующих к американским истребителям F-35 к концу марта 2020 года в связи с исключением страны из программы производства бомбардировщиков, заявила замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.
Пентагон назвал сроки окончания производства в Турции деталей к F-35
  • Reuters

«Что касается Турции и F-35, то никаких изменений в том, что касается возвращения Турции в программу производства F-35, не было», — приводит её заявление на брифинге ТАСС.

Представитель Минобороны США отметила, что Турция до сих пор производит 900 комплектующих к F-35, однако завершит свои обязательства в конце марта 2020 года.

«Турция... продолжит делать это до того момента, как та линия производства, за которую отвечает Турция, не будет передана (другой стране. — RT) в конце марта 2020 года», — уточнила Лорд.

Ранее Эрдоган заявил о намерении обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос поставок F-35 в ходе своего визита в Вашингтон 13 ноября.

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