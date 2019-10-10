Эрдоган намерен обсудить поставку F-35 в ходе визита в США в ноябре

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с лидером США Дональдом Трампом вопрос поставок американских истребителей F-35 в ходе своего визита в Вашингтон 13 ноября.

«Мы с господином Трампом предпринимаем усилия по укреплению отношений между Турцией и США. Он сказал, что Турция выполняет свою часть (соглашения по F-35. — RT)... мы приедем в Вашингтон 13 ноября, у нас будет возможность поговорить», — приводит слова Эрдогана РИА Новости.

В конце сентября турецкие СМИ передавали, что Вашингтон может сделать Анкаре новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей F-35.

Замглавы Пентагона Джон Руд заявил о намерении США убедить Турцию закупать американское вооружение.