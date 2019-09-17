США будут призывать Турцию покупать американское вооружение вместо российских Су-35 и Су-57, сообщил заместитель министра обороны Джон Руд.

«Это то, в каком направлении мы будем призывать Турцию двигаться, — (принимать решение. — RT) в пользу вооружений, произведённых США», — цитирует его ТАСС.

Руд добавил, что «Турция независимая страна, которая может самостоятельно принимать решения».

«Но мы готовы к партнёрству с ними по этому поводу», — подчеркнул замминистра.

30 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведёт переговоры с российской стороной по вопросу приобретения истребителей Су-57.