Лукашенко назвал себя белкой в колесе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём плотном графике работы.
Лукашенко назвал себя белкой в колесе
  • © Jörg Carstensen/dpa
  • globallookpress.com

«Вся жизнь моя (думаю, и других президентов) — как белка в колесе. Вскочил — и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится — куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни. Ты уже к этому привык», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

При этом он отметил, что может выбрать время, «чтобы пойти в лес и пожарить шашлык, к примеру».

Лукашенко добавил, что он «человек абсолютно несвободный и занятой».

Ранее Лукашенко заявил, что забот у него хватает.

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