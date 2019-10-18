В результате взрывов в афганской мечети погибли 20 человек

В результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар погибли 20 человек. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.

Отмечается, что пострадали около 50 человек.

«Два взрыва произошли в мечети в районе Хаска Мейна в провинции Нангархар во время пятничной молитвы. В результате 17 человек погибли и ещё несколько пострадали, заявил представитель местной власти», — говорится в сообщении TOLOnews в Twitter.

BREAKING NEWS: Two blasts occurred in a mosque in Haska Meyna district of #Nangarhar province during Friday prayers, killing 17 people and wounding several others, local officials said. #Afghanistanpic.twitter.com/oTCnOZewMh — TOLOnews (@TOLOnews) October 18, 2019

В середине сентября в результате взрыва рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, погибли 24 человека и ещё более 30 получили ранения.