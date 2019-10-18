В результате взрывов в афганской мечети погибли 20 человек

Короткая ссылка
В результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар погибли 20 человек. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.
В результате взрывов в афганской мечети погибли 20 человек
  • Reuters

Отмечается, что пострадали около 50 человек.

«Два взрыва произошли в мечети в районе Хаска Мейна в провинции Нангархар во время пятничной молитвы. В результате 17 человек погибли и ещё несколько пострадали, заявил представитель местной власти», — говорится в сообщении TOLOnews в Twitter.

В середине сентября в результате взрыва рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, погибли 24 человека и ещё более 30 получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить