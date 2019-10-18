Земан: Турция не может быть принята в Евросоюз
«Думаю, что Турция совершила военное преступление, и поэтому она как минимум не может быть принята в ЕС», — цитирует ТАСС Земана.
Президент отметил, что курды были одной из наиболее эффективных сил в борьбе с «Исламским государством»*.
«Президент (Турции Реджеп Тайип. — RT) Эрдоган говорит, что курды — это террористы. Я принципиально с этим не согласен», — добавил он.
Ранее Турция и США договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.