Эксперт оценил договорённости США и Турции по операции «Источник мира»

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал RT заявление вице-президента США Майка Пенса о том, что Турция и Соединённые Штаты договорились о приостановке турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

«Думаю, речь всё-таки идёт о продолжении Турцией военной операции. Скорее всего, они просто играют с Трампом и его командой в такую оперативную игру. То есть, делают вид, что заключают какие-то соглашения, но на деле речь идёт о попытках сдвинуть курдов и курдские подразделения с места», — сказал он.

По словам Мухина, курды будут всячески сопротивляться «таким кабальным условиям», а сами переговоры можно считать провальными, «если вставать на позицию курдов».

«Но ситуация на земле, скорее всего, будет повёрнута в сторону Турции», — заключил эксперт.

Ранее Пенс заявил, что Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира».