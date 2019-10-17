Трамп назвал великим днём для цивилизации решение по операции в Сирии

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Договорённость между Вашингтоном и Анкарой о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии стала великим днём как для США и Турции, так и для всей цивилизации, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Трамп назвал великим днём для цивилизации решение по операции в Сирии
  • Reuters

«Я не знал, что всё это сработает так быстро и так хорошо. Это великий день для США и для Турции, это великий день для наших партнёров, которые работали... Для курдов и для цивилизации. Я благодарю всех. Санкции (против Турции. — RT) уже будут необязательны», — сказал Трамп.

Американский президент также поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за встречный шаг по вопросу приостановки операции.

Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира», чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.

Военная операция Турции в САР началась 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, её цель — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности, куда планируется вернуть сирийских беженцев.

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