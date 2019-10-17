Эксперт оценил возможность переноса Первого комитета Генассамблеи ООН

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Директор Центра европейской информации, руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО Николай Топорнин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил шансы на перенос Первого комитета Генассамблеи ООН.
Эксперт оценил возможность переноса Первого комитета Генассамблеи ООН
  • Reuters

«Теоретически всё возможно. Вопрос в том, выгодно ли это будет, потому что организация и обслуживание такой площадки требуют немалых финансов. Перенести всю штаб-квартиру тем более затруднительно», — заявил он.

По его словам, требуются удобная логистика, инфраструктура, большие финансовые вливания.

Ранее бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил шансы на перенос Первого комитета Генассамблеи.

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