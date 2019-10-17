Бывший заместитель Генсека ООН оценил шансы на перенос Первого комитета Генассамблеи

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил шансы на перенос Первого комитета Генассамблеи.

«Реально будет тогда, когда большинство стран проголосует за это. Если комитет не работает, а он не работает по существу, то государства, которые заинтересованы в том, чтобы он работал, конечно, поддержат такое решение», — заявил он.

По его словам, это технический, финансовый и политический вопрос.

Как отметил Орджоникидзе, при большом желании всегда можно найти место.

Ранее замглавы делегации в комитете, заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в беседе с Интерфаксом сообщил, что Москва провела неформальные консультации и подготовила проект документа, в котором предлагается перенести работу Первого комитета по вопросам разоружения и международной безопасности Генассамблеи ООН в Женеву или Вену.

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что невыдача виз российским дипломатам для участия в работе организации по причинам национальной безопасности является «отговоркой, несерьёзным аргументом».