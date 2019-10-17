В Госдуме оценили одобрение на евросаммите сделки по брекситу

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT прокомментировал одобрение странами Евросоюза на саммите в Брюсселе обновлённой сделки по брекситу.
В Госдуме оценили одобрение на евросаммите сделки по брекситу
  • РИА Новости

«Баланс сил по поводу брексита в Великобритании таков, что надеяться на завершение дискуссии пока рано. Принятое сейчас решение не снимает полностью накопившиеся проблемы. Тема выхода из Евросоюза для Британии останется всерьёз и надолго», — сказал Новиков.

По его словам, «ещё длительное время» этот вопрос «будет определять внутриполитическую жизнь страны».

Ранее страны Евросоюза одобрили на саммите в Брюсселе обновлённую сделку по брекситу.

17 октября ЕС и Великобритания достигли договорённости относительно новой сделки по брекситу.

Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон выразил уверенность в ратификации соглашения до 31 октября.

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