В Госдуме оценили одобрение на евросаммите сделки по брекситу
- РИА Новости
«Баланс сил по поводу брексита в Великобритании таков, что надеяться на завершение дискуссии пока рано. Принятое сейчас решение не снимает полностью накопившиеся проблемы. Тема выхода из Евросоюза для Британии останется всерьёз и надолго», — сказал Новиков.
По его словам, «ещё длительное время» этот вопрос «будет определять внутриполитическую жизнь страны».
Ранее страны Евросоюза одобрили на саммите в Брюсселе обновлённую сделку по брекситу.
17 октября ЕС и Великобритания достигли договорённости относительно новой сделки по брекситу.
Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон выразил уверенность в ратификации соглашения до 31 октября.