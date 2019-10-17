Турция сообщила о нейтрализации «702 террористов» в Сирии
- Reuters
#BREAKING Total of 702 YPG/PKK terrorists neutralized in northern Syria as part of ongoing anti-terror operation, says National Defense Ministry— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 17, 2019
15 октября турецкое Минобороны сообщило об уничтожении «611 террористов».
Военная операция Турции в САР началась 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, её цель — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности, куда планируется вернуть сирийских беженцев.