Турция сообщила о нейтрализации «611 террористов» в Сирии

Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации «611 террористов» в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

«Общее число террористов РПК/PYD-YPG, которые были нейтрализованы в ходе успешно продолжающейся операции «Источник мира», достигло 611», — заявили в ведомстве.

Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 611 oldu. 🇹🇷

#MSB#TSK#BarışPınarıHarekatıpic.twitter.com/uanN6Q51qI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2019

14 октября турецкое Минобороны сообщило об уничтожении «550 террористов».

Военная операция Турции в Сирии началась 9 октября. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, цель операции — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности, куда планируется вернуть сирийских беженцев.

Анкара намерена отправить мигрантов домой в два этапа: 1 млн беженцев первым этапом и 2 млн — вторым.