Эксперт прокомментировал новое соглашение по брекситу между ЕС и Британией

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с газетой «Известия» прокомментировал достижение ЕС и Великобританией договорённости относительно нового соглашения по брекситу.

Как считает эксперт, шансы на то, что позицию британского премьер-министра Бориса Джонсона поддержат в национальном парламенте, возросли.

«У него конструктивно-агрессивная позиция. Парламент требовал от премьера сделку с Брюсселем до 19 октября. Он её добился», — сказал Топорнин.

Он добавил, что в соглашении удалось устранить основное препятствие — вопрос с режимом границы между Северной Ирландией в составе Британии и Ирландией в составе Евросоюза.

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила заявление Елизаветы II о брексите.