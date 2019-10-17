Эксперт прокомментировал новое соглашение по брекситу между ЕС и Британией
- Reuters
Как считает эксперт, шансы на то, что позицию британского премьер-министра Бориса Джонсона поддержат в национальном парламенте, возросли.
«У него конструктивно-агрессивная позиция. Парламент требовал от премьера сделку с Брюсселем до 19 октября. Он её добился», — сказал Топорнин.
Он добавил, что в соглашении удалось устранить основное препятствие — вопрос с режимом границы между Северной Ирландией в составе Британии и Ирландией в составе Евросоюза.
Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила заявление Елизаветы II о брексите.