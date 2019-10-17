Пенс и Эрдоган встретились в Анкаре

Вице-президент США Майк Пенс встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Видео встречи двух политиков опубликовал The Hill.

Vice President Pence meets with Turkey's President Erdogan in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/PE7abiuPd3 — The Hill (@thehill) October 17, 2019

Майк Пенс и американский госсекретарь Майк Помпео вылетели в Анкару 17 октября для обсуждения военной операции Турции в Сирии.

Военная операция Турции в Сирии началась 9 октября. По словам Эрдогана, её целью является устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности для возвращения сирийских беженцев.