Пенс и Эрдоган встретились в Анкаре

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Вице-президент США Майк Пенс встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Видео встречи двух политиков опубликовал The Hill.
Пенс и Эрдоган встретились в Анкаре
  • Reuters

Майк Пенс и американский госсекретарь Майк Помпео вылетели в Анкару 17 октября для обсуждения военной операции Турции в Сирии.

Военная операция Турции в Сирии началась 9 октября. По словам Эрдогана, её целью является устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности для возвращения сирийских беженцев.

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