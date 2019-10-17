Пенс и Помпео вылетели в Анкару
«Наша миссия заключается в том, чтобы понять, что мы можем сделать для прекращения огня», — заявил Помпео журналистами перед вылетом.
Отмечается, что члены американской делегации вылетели разными вертолётами с военно-воздушной базы Эндрюс в окрестностях Вашингтона.
Ожидается, что в течение 12 часов они прибудут в Анкару.
Ранее Помпео заверил, что США не намерены разрывать отношения с Турцией.
По его словам, он вместе с Пенсом планирует встретиться в Анкаре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Военная операция Турции в Сирии началась 9 октября. По словам Эрдогана, операция должна устранить террористическую угрозу в отношении страны и создать зоны безопасности для возвращения сирийских беженцев.