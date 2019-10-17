Меркель назвала хорошей новостью достижение сделки по брекситу
- Reuters
Меркель отметила, что одобрение сделки со стороны Ирландии — «это хороший знак».
«Это хорошая новость, что сейчас есть соглашение. Тем не менее это соглашение всё ещё нуждается в точном анализе», — сказала канцлер.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что ЕС и Лондон достигли договорённости относительно нового соглашения по брекситу.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что новой отсрочки брексита не потребуется.