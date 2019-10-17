Канцлер Германии Ангела Меркель назвала хорошей новостью достижение сделки по брекситу между Лондоном и Брюсселем, сообщает ZDF.

Меркель отметила, что одобрение сделки со стороны Ирландии — «это хороший знак».

«Это хорошая новость, что сейчас есть соглашение. Тем не менее это соглашение всё ещё нуждается в точном анализе», — сказала канцлер.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что ЕС и Лондон достигли договорённости относительно нового соглашения по брекситу.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что новой отсрочки брексита не потребуется.