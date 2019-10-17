Юнкер: новой отсрочки брексита не потребуется

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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что новой отсрочки брексита не потребуется.
Юнкер: новой отсрочки брексита не потребуется
  • Reuters

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном, которую транслировал Sky News.

«У нас есть сделка. Значит, нового продления брексита не потребуется ни в какой форме. Это соглашение создаёт уверенность там, где брексит создаёт неуверенность и нестабильность. Конечно, теперь этот документ должны утвердить парламенты ЕС и Великобритании», — сказал Юнкер.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что ЕС и Лондон достигли договорённости относительно нового соглашения по брекситу.

Джонсон выразил уверенность, что новое соглашение по выходу страны из Евросоюза будет ратифицировано до конца октября.

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