Демократическая юнионистская партия не поддержит соглашение по брекситу

Короткая ссылка
Представитель Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии сообщил, что партия не поддержит новое соглашение Великобритании с ЕС.
Демократическая юнионистская партия не поддержит соглашение по брекситу
  • Reuters

«Премьер-министр верит в то, что он заключил «новое великое соглашение» с ЕС. Демократическая юнионистская партия не сможет поддержать эти предложения в парламенте», — приводит Sky News его слова.

В ДЮП также сообщили, что данные предложения не способствуют экономическому процветанию Северной Ирландии и подрывают территориальную целостность Великобритании.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что ЕС и Великобритания достигли договорённости относительно нового соглашения по брекситу.

Позднее Джонсон выразил уверенность, что новое соглашение по выходу страны из Евросоюза будет ратифицировано до конца октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить