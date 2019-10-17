Демократическая юнионистская партия не поддержит соглашение по брекситу

Представитель Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии сообщил, что партия не поддержит новое соглашение Великобритании с ЕС.

«Премьер-министр верит в то, что он заключил «новое великое соглашение» с ЕС. Демократическая юнионистская партия не сможет поддержать эти предложения в парламенте», — приводит Sky News его слова.

В ДЮП также сообщили, что данные предложения не способствуют экономическому процветанию Северной Ирландии и подрывают территориальную целостность Великобритании.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что ЕС и Великобритания достигли договорённости относительно нового соглашения по брекситу.

Позднее Джонсон выразил уверенность, что новое соглашение по выходу страны из Евросоюза будет ратифицировано до конца октября.