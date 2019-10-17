Дутерте получил лёгкие травмы при падении с мотоцикла

Филиппинский президент Родриго Дутерте в результате падения с мотоцикла получил лёгкие травмы. Об этом сообщает портал Rappler со ссылкой на официального представителя лидера Филиппин Сальвадора Панело.

«Президент потянулся за своей обувью и упал с мотоцикла, что привело к лёгким травмам, в частности, к лёгким ушибам и небольшим царапинам», — заявил Панело.

Также указывается, что инцидент произошёл вечером 16 октября возле президентской резиденции.

По словам Панело, с Дутерте «всё в порядке», для его выздоровления не потребуется «проведения серьёзных медицинских процедур».

В сентябре Дутерте разрешил стрелять гражданам в требующих взятки чиновников.