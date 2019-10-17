Дутерте получил лёгкие травмы при падении с мотоцикла
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- РИА Новости
«Президент потянулся за своей обувью и упал с мотоцикла, что привело к лёгким травмам, в частности, к лёгким ушибам и небольшим царапинам», — заявил Панело.
Также указывается, что инцидент произошёл вечером 16 октября возле президентской резиденции.
По словам Панело, с Дутерте «всё в порядке», для его выздоровления не потребуется «проведения серьёзных медицинских процедур».
В сентябре Дутерте разрешил стрелять гражданам в требующих взятки чиновников.